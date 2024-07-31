شكرا لقرائتكم خبر عن برلمانى : اغتيال "هنية" انتهاك صارخ للقانون الدولى وجريمة حرب والان مع تفاصيل الخبر

قال النائب إبراهيم الديب، عضو مجلس النواب، إن اغتيال إسماعيل هنية، رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، يندرج تحت مسمى جرائم الحرب، ويُعد انتهاكاً واضحا لسيادة الأراضي الإيرانية، وانتهاك صارخاً لمبادئ القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة.

وأكد الديب، على أن هذا الأمر يتعارض بشكل مباشر ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي الإنساني، ويعد جريمة حرب وفقاً للمادة الثامنة من نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، وأن سلسلة الاغتيالات والهجمات التي تنفذها إسرائيل تشكل نمطاً متكرراً من انتهاكات القانون الدولي.

وأكد الديب، أن حرب الإبادة في غزة تنتهك المادة 51 فقرة 4 من البروتوكول الإضافي الأول والتي تحظر الهجمات العشوائية التي لا تميز بين الأهداف العسكرية والمدنية، واستمرار هذه الممارسات الإجرامية يقوض بشكل خطير النظام القانوني الدولي، وانتهاك صريح للحق في الحياة المكفول بموجب المادة 6 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.

وشدد الديب، على ضرورة أن يكون للمجتمع الدولى موقف حاسم حيال ما يجري على الأراضي الفلسطينية، وما تقوم به دولة الاحتلال ، خاصة وأنها تهدد أمن واستقرار المنطقة بالكامل، ومن ثم على المجتمع الدولى أن يكون له موقف حاسم وجاد لوقف هذه الانتهاكات من قبل دولة الاحتلال، مؤكدا أن استمرار إفلات إسرائيل من العقاب على جرائمها يقوض مصداقية النظام القانوني الدولي ويهدد السلم والأمن الدوليين.