شكرا لقرائتكم خبر عن المستقلين الجدد: سياسة الاغتيالات الإسرائيلية لها عواقب وخيمة على استقرار المنطقة والان مع تفاصيل الخبر

أكد حزب المستقلين الجدد برئاسة الدكتور هشام عناني، أن سياسة الاغتيالات التي تنتهجها إسرائيل ضد خصومها لن تحل الأزمة بل تهدد استقرار المنطقة وسيكون له عواقب وخيمة.

واعتبر الدكتور هشام عناني رئيس الحزب أن سياسة الاغتيالات للقيادات في حماس وحزب الله يؤكد علي أن إسرائيل تحاول أن تستخدمها كبديل لخيار توسيع الحرب.

وأضاف عناني أن اغتيال إسماعيل هنيه علي أرض طهران سيكون له ردود أفعال في لبنان وغزة وقد يؤدي إلى مواجهة مباشرة أو غير مباشرة بين إيران وإسرائيل.

ويؤكد الدكتور حمدي بلاط نائب رئيس الحزب علي أن اغتيال هنية يعرقل اتفاق وقف إطلاق النار في غزة التي تسعى له مصر وقطر والولايات المتحدة الأمريكية.

ويشير الحزب إلى إدانته الكاملة لاغتيال إسماعيل هنية مع التأكيد علي أن توسيع دائرة الدم لجني مكاسب سياسية داخل إسرائيل أمر مرفوض شكلا وموضوعا.