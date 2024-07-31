شكرا لقرائتكم خبر عن الشعب الجمهورى ينظم صالونا نقاشيا بعنوان "تنمية دور المرأة فى المشروعات الصغيرة" والان مع تفاصيل الخبر



استضاف حزب الشعب الجمهوري، ، لفيفًا من القيادات النسائية بمختلف الأحزاب والتيارات السياسية، في صالون نقاشي أقيم تحت عنوان "تنمية دور المرأة في المشروعات الصغيرة وريادة الأعمال"، وذلك بمقر الأمانة المركزية بالقاهرة الجديدة.

عُقد الصالون بحضور النائبة آمال عبدالحميد عضو مجلس النواب- أمين أمانة المرأة المركزية، والأمناء المساعدين لأمانة المرأة المركزية، بالإضافة إلى نائبات الحزب بهيئتيه البرلمانية بمجلسي " النواب- الشيوخ"، وعددٍ من القيادات النسائية بالحزب، وأعضاء الأمانة المركزية.



بدأ الصالون بترحيب الحاضرات من حزب الشعب الجمهوري، بالقيادات النسائية المشاركة في طاولة النقاش من مختلف التيارات السياسية، حيث أعربن عن سعادتهن البالغة بهذه المشاركة الهادفة لمناقشة القضايا ذات الاهتمام العام بالمرأة، كما أكدن على أن طرح الأفكار من خلال النقاش يدعم الوصول إلى توصيات تتسم بالشمول والواقعية.

على الجانب الآخر، تناول الصالون الذي أدارته النائبة أمل عصفور عضو مجلس النواب- الأمين المساعد لأمانة المرأة المركزية، منقاشة عددٍ من المحاور حول دور الدولة والقانون في تمكين المرأة، والتحديات التي تواجه ريادة الأعمال، بالإضافة إلى دور القطاع الخاص والمجتمع المدني في تعزيز هذا الدور.

كما تم طرح عددٍ من الحلول البناءة لمعالجة هذه التحديات تلخصت في تقديم التدريب، وعقد الندوات التثقيفية للمرأة في جميع المحافظات حول هذه المشروعات، فضلًا عن تجهيز دراسات جدوى لمساعدتهن وتغيير أفكارهن نحو المشروعات الصغيرة والمتوسطة، واستقطاب أموال المستثمرين نحو تمويل الأفكار الرائدة وهذه المشروعات، بالإضافة إلى دور الأحزاب في تغيير المفاهيم المغلوطة وتصحيحها، وتجهيز صناعات ملائمة للمحافظات، بجانب دعم المرأة في تسويق منتجاتها وإقامة المعارض الدائمة، مع التنسيق بين الجهات المختلفة لتقديم الدعم لتنمية مشروعات المرأة.



تجدر الإشارة إلى أن الصالون قد حضره ممثلات من الأحزاب والتيارات السياسية الآتية" مستقبل وطن- تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين- حماة الوطن- مصر الحديثة- الوفد"، بالإضافة إلى بعض سيدات الأعمال، وممثلات عن جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وممثلات من أصحاب المشروعات المتوسطة والصغيرة.



صالون نقاشى بالشبعب الجمهورى



المشاركات بالصالون



جانب من الصالون



المشاركات خلال الصالون النقاشى



النائبة آمال عبدالحميد عضو مجلس النواب