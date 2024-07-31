الوداع الأخير بين هنية وخمانئي وآخر كلماته .. شاهد

ياسر رشاد - القاهرة - "هكذا الدنيا، أضحك وأبكى وأمات وأحيا، والله سبحانه وتعالى يحي ويميت وكما قال الشاعر إذا غائب سيد قام سيد" آخر كلمات الشهيد إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، خلال لقاءه الإخير بالإمام الخمانئي في إيران.

وتداول عبر منصة أكس مقطع فيديو هو الأخير لهنية قبل مقتله بساعات، خلال زيارته للإمام خمانئي، الذي قابله بالأحضان وكأنه الوداع الأخير.

إضراب في الضفة الغربية

حالة من الإضراب الشامل والغضب الشعبي في رام الله، ودعوات للتصعيد والمواجهة ضد الاحتلال عقب اغتيال القيادي إسماعيل هنية.

وقالت مصادر فلسطينية، إن الإضراب في مختلف مدن الضفة الغربية وسط دعوات للتصعيد والمواجهة ضد الاحتلال بعد اغتيال القائد إسماعيل هنية.

راية الانتقام الحمراء ترفع على قبة مسجد جمكران في إيران

رفعت إيران راية الانتقام الحمراء على قبة مسجد جمكران في طهران، وهي إشارة للاستعداد للانتقام لاغتيال إسماعيل هنية.

وأول مرة رفعت فيها الراية الحمرا كان على خلفية مقتل الجنرال في الحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني، وترمز الأعلام الحمراء في التقليد الشيعي إلى سفك الدماء الظالمة والدعوة إلى الانتقام للشخص المقتول.

الانتقام لدم ‌الشهيد هنية

قال الإمام خامنئي المرشد الأعلى في إيران، إن الانتقام لدم ‌الشهيد هنية من واجباتنا لأنه وقع على أراضينا، متقدما بالتعازي إلى الأمة الإسلامية وجبهة المقاومة وشعب فلسطين، وبشكل خاص إلى عائلة وأحباء الشهيد هنية وأحد رفاقه الذين استشهدوا بجانبه.

وأضاف خمائني عبر حسابه على منصة أكس: لقد كان الشهيد هنية على استعداد للتضحية بحياته الكريمة في هذه المعركة الكريمة لسنوات عديدة، لقد استعد للاستشهاد وضحى بأولاده وأحبائه في هذا الطريق.