أول تصريح للبرهان بعد نجاته : الحرب مستمرة طالما العدو في منازل المواطنين

ياسر رشاد - القاهرة - قال رئيس مجلس السيادة والقائد العام للقوات المسلحة الفريق أول عبد الفتاح البرهان، خلال كلمة في حفل تخريج دفعة جديدة من الضباط في جبيت، في أول تصريح له بعد محاولة اغتياله الفاشلة: "خرجنا جميعا للانتصار أو الموت، الحرب مستمرة وسنواصل ما دام العدو في منازل المواطنين".

وأضاف موجها حديثه لحميدتي: "لو رأسك كبير نحن بنساوي ليك" في الإشارة تهديديه له بالقتل.

وأشارالبرهان، إلى أن السودان يتعرض لمؤامرة كبيرة وليس هناك مفر من خوض المعركة، والمفاوضات يجب أن تحترم الدولة السودانية وتأخذ رأيها في الاعتبار أولاً.

وأكد أن الحرب مستمرة وسنواصل ما دام العدو في منازل المواطنين