الرئيس الإيراني: ضرورة اتخاذ خطوات حازمة لمواجهة الكيان بعد اغتيال هنية

ياسر رشاد - القاهرة - دعا الرئيس الإيراني، مسعود بزشكيان، الدول الإسلامية والمجتمع الدولي إلى اتخاذ خطوات حازمة لمواجهة الكيان المحتل والمجرم، عقب اغتيال إسماعيل هنية، الرئيس السابق للمكتب السياسي لحركة حماس. وأكد بزشكيان أن الجرائم التي يرتكبها هذا الكيان تتطلب استجابة قوية وموحدة من العالم الإسلامي.

وفي تصريحاته، أوضح بزشكيان أن اغتيال هنية يُعد تصعيدًا خطيرًا في سلسلة الجرائم التي يرتكبها الكيان المحتل، مشيرًا إلى أن الوقت قد حان لوقوف العالم الإسلامي صفًا واحدًا لمواجهة هذه الاعتداءات. وأضاف أن هذه الجرائم لن تمر دون رد، وأن إيران ستواصل دعمها للمقاومة حتى تتحقق العدالة.

وأكد الرئيس الإيراني، أهمية الوحدة بين الدول الإسلامية في مواجهة هذا الكيان، مشددًا على أن الرد يجب أن يكون قويًا وحازمًا لضمان عدم تكرار مثل هذه الجرائم.

الرئيس الإيراني : إسماعيل هنية كان ضيفًا رسميًا لدينا والجريمة الإرهابية انتهاك للقوانين الدولية

أدان الرئيس الإيراني، مسعود بزشكيان، الجريمة الإرهابية التي أودت بحياة إسماعيل هنية، الرئيس السابق للمكتب السياسي لحركة حماس. وصرح بزشكيان بأن هنية كان ضيفًا رسميًا على الجمهورية الإسلامية، مؤكدًا أن هذه الجريمة تُعد انتهاكًا صارخًا للقوانين والأسس الدولية.

وقال بزشكيان في تصريحاته إن اغتيال هنية يُظهر الوجه الحقيقي للإرهاب، مشيرًا إلى أن هذه الجريمة لن تمر دون محاسبة، وأنها تتعارض مع جميع المبادئ الإنسانية والقوانين الدولية التي تحظر استهداف الشخصيات السياسية.

وأضاف الرئيس الإيراني أن بلاده ستتخذ كافة الخطوات الممكنة لضمان محاسبة الجناة، وللحفاظ على حقوق الشعوب المضطهدة في المنطقة.

إيران تعلن الحداد الرسمي 3 أيام بعد اغتيال إسماعيل هنية

أكدت وسائل إعلام رسمية في طهران إعلان الحداد الرسمي ثلاثة أيام بعد اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية.

وأكدت أن اغتـيال هنية جاء من خلال استهدافه بصاروخ موجه اخترق جسده مباشرة.

3 جهات تتوعد إسرائيل بالانتقام بعد اغتيال إسماعيل هنية بمجرد الإعلان عن اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية، صدرت عن إيران وحزب الله وكتائب القسام بيانات وعيد بالانتقام لهنية، وتهديد بتكلفة إسرائيل ثمنا باهظا على فعلتها.