عاجل.. العثور على جثمان الشهيد فؤاد شكر وقتيل آخر مجهول

ياسر رشاد - القاهرة - أعلنت مصادر تابعة للمقاومة، أنه تم العثور قبل قليل على جثمان الشيد القائد فؤاد شكر ( السيد محسن ) وهناك شهيد آخر معه.

اغتيال فؤاد شكر

وأعلن الناطق باسم جيش الدفاع الإسرائيلي، أنه خلال عملية تصفية دقيقة قام بها جيش الدفاع، أغارت طائرات حربية في منطقة بيروت بناءً على معلومات استخباراتية، وردت من هيئة الاستخبارات العسكرية وقضت على المدعو سيد محسن، فؤاد شكر القيادي الأبرز في حزب الله، ومسؤول الشؤون الاستراتيجية فيه، وكان يُعتبر اليد اليمنى لأمين عام حزب الله، حسن نصر الله، ومستشاره لشؤون التخطيط وإدارة الحرب.

وأضاف في بيانه: كان فؤاد شكر يدير القتال في مواجهة دولة إسرائيل منذ الثامن من أكتوبر، وكان مسؤولًا عن مجزرة الأطفال في مجدل شمس وعن قتل العديد من الإسرائيليين والأجانب على مدار السنين.

ولفت البيان إلى أن المنظومة الاستراتيجية التي قادها فؤاد شكر مسؤولة عن معظم الوسائل القتالية الأكثر تطورًا المتوفرة لدى حزب الله، وبشكل خاص الصواريخ الدقيقة، وصواريخ الكروز، وصواريخ الكروز البحرية والقذائف الصاروخية طويلة المدى إلى جانب تطوير وتشغيل المسيّرات لدى حزب الله.

وأضاف البيان: كما وكان فؤاد شكر يقود كافة المخططات الروتينية والعملياتية منها الوسائل التي تم استخدامها ضد إسرائيل، وكان محسن قد انضم إلى صفوف حزب الله عام 1985، حيث تولى مناصب عسكرية رفيعة المستوى مختلفة، وفي إطار منصبه، كان عضوًا لدى مجلس الجهاد وهو المنتدى العسكري الأعلى لدى حزب الله.