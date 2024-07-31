عبر الخليج 365.. محافظ المنوفية يزف بشرى بشأن درجات القبول بالثانوية العامة

محمد اسماعيل - القاهرة - المنوفية- أحمد الباهي:

كشف اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية في تصريحات خاصة لمصراوي، عزمه السعي في النزول مجددًا بدرجات تنسيق الثانوية العامة، وذلك استجابة لمناشدات أولياء الأمور.

وأشار في تصريح لمصراوي، أن التخفيض سيكون فور انتهاء المرحلة الثانية من تنسيق الثانوية العامة، لافتًا إلى كثافة الفصول الدراسية ومجموع الطلاب هو المُحدد الرئيس لدرجات التنسيق.

وكان محافظ المنوفية قد أعلن عن تنسيق الثانوية العامة بالمنوفية بـ 242 درجة، وفور انتهاء المرحلة الأولى أعلن النزول بدرجات التنسيق إلى 239 درجة، وسط مناشدات من أولياء الأمور بالنزول أكثر بالدرجات حرصًا على مستقبل أبنائهم ورغبتهم في الالتحاق بالثانوية العامة.