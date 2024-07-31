التعليم تعلن نتيجة الدور الثاني للطلاب المصريين في الخارج -رابط رسمي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد فتحي:

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، نتيجة الدور الثاني لامتحانات الطلاب المصريين فى الخارج للعام الدراسي 2023-2024.

وبحسب الوزارة، فإنه يمكن الآن الاستعلام عن نتيجة الدور الثاني لامتحانات أبناؤنا في الخارج للعام الدراسي 2023-2024 من خلال الرابط التالي (اضغط هنا)

يذكر أن وزارة التربية والتعليم، قد أعلنت موعد امتحانات أبناؤنا فى الخارج الدور الثاني للعام الدراسي الحالي.

وانطلقت الامتحانات يوم السبت الموافق 13 يوليو 2024، وفقا لجداول الامتحانات المعلنة على منصة أبناؤنا في الخارج.

وحدد الوزارة الفئات المسموح لها التقدم لأداء امتحانات الدور الثاني وهما كالآتي:

- الطلاب الذين أدوا امتحانات الدور الأول في مصر ولهم دور ثان في مادة أو أكثر.

- الطلاب الذين أدوا امتحانات أبناؤنا في الخارج بالدور الأول ولهم دور ثان في مادة أو أكثر.

- على الطلاب الجدد المتقدمين من مصر سداد رسوم مقابل خدمة امتحان الدور الثاني إلكترونيًا من خلال منصة أبناؤنا في الخارج وقدرها 150 دولار.