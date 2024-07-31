الثانوية الأزهريّة 2024.. ضوابط الطعون على نتيجة الشهادة الدور الأول

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمود مصطفى أبوطالب:

أعلن الدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر، ضوابط الطعون على نتيجة الشهادة الثانوية الأزهرية للدور الأول.

وقال الضويني خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده اليوم، لإعلان نتيجة الثانوية الأزهريّة، الأربعاء، بمقر المشيخة، أن الضوابط على النحو التالي:

- 1. تبدأ طعون الدور الأول اعتبارا من يوم السبت الموافق 3/8/2024 و تنتهى يوم الاثنين الموافق 19/8/2024 ولا يتم قبول طلبات أو تحصيل رسوم بعد هذا الموعد.

2. يمكن للطالب سداد الرسوم إلكترونيًا وقيمتها (۱۰۰) جنيها للمادة الواحدة من خلال موقع منظومة الطعون الإلكترونية أو من خلال الإدارة التعليمية.

3. تقرر إدراج الشفوي لمادتي القرآن الكريم والحديث الشريف كمواد مستقلة كل مادة على حدة ضمن منظومة الطعون الإلكترونية.

4. يحق للطالب بشخصه أو من ينوب عنه تقديم طلب الطعن مصحوبا بإيصال سداد الرسوم غير أن الاطلاع على ورقة الإجابة فللطالب بمفرده مصطحبا معه بطاقة الرقم القومي أو استمارة النجاح.

5. اقتصار عملية الاطلاع على أوراق الإجابة على الطالب نفسه أو ولي أمره في حالة تعذر تعرف الطالب بنفسه مع أخذ إقرار ولي الأمر بالتعرف وعدم المطالبة بالتعرف مرة أخرى.

6. الحالات التي لا يجوز للطالب أن يطعن فيها: الحاصل على الدرجة النهائية في المادة المطعون فيها. المواد الناجح فيها من الأعوام السابقة. الطالب الملغي بقرار في مادة أو في جميع المواد.

7 . الطالب المعيد يحق له الطعن في المواد التي أدى فيها الامتحان هذا العام فقط.

8 . تعلن نتيجة الطعن وذلك على بوابة الأزهر الشريف.

9 . في حالة زيادة درجات الطالب في مادة من المواد التي طعن فيها بعد إعلان نتائج التظلمات يتوجه الطالب بنفسه إلى المنطقة التابع لها والتي سبق أن سدد بها مبلغ الطعون لتقديم طلب استرداد رسوم الطعن وتتم متابعة استلام المبلغ من خلال المنطقة.

واعتمد الدكتور محمد الضويني وكيل الأزهر، نتيجة الثانوية الأزهرية 2024، بنسبة نجاح عامة ٥٠.٥٪؜، العلمي ٦٠٪؜، والأدبي ٤٢٪؜ والثانوية الأزهريّة في غزة ٩٦٪؜.

وأكد وكيل الأزهر، أنه لم يتم تسريب أي من امتحانات الثانوية الأزهريّة للعام الحالي، ولم تخرج أي أسئلة من المنهج.

ويمكن الاستعلام عن نتيجة الدور الأول للشهادة الثانوية الأزهرية، عبر الرابط التالي: هنا