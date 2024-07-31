أكسيوس: غالانت أخبر أوستن أن إسرائيل لا تنوي التصعيد ولكنها مستعدة للرد على أي هجوم لحزب الله

أفاد موقع "أكسيوس" الأميركي، بأنّ "وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت أخبر وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن أن إسرائيل لا تنوي التصعيد ولكنها مستعدة للرد على أي هجوم لحزب الله"، وذلك بعد العدوان الإسرائيلي على الضاحية الجنوبية لبيروت.

من جانبها، كشفت هيئة البث الإسرائيلية، أنّ "غالانت أكد لأوستن أن العلاقات الأمنية بين تل أبيب وواشنطن هي أساس لردع إيران وأذرعها"، على حدّ تعبيره.

وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الصحة العامة عن حصيلة جديدة للشهداء الذين ارتقوا نتيجةً للعدوان الاسرائيلي على الضاحية الجنوبية لبيروت، كاشفة أنّ "العدوان أدى إلى سقوط أربعة شهداء مدنيين من بينهم سيدتان وطفلة وطفل وذلك بعد ارتقاء شهيدة من الجرحى في مستشفى الساحل".

وكانت قد أعلنت العلاقات الاعلامية في "حزب الله"، أنه "كما بات معروفاً قام العدو الصهيوني بالاعتداء على الضاحية الجنوبية لبيروت أمس الثلاثاء بتاريخ ‌‏30-07-2024 حيث استهدف مبنى سكنياً في أحد أحيائها مما أدى الى استشهاد عدد من المواطنين ‏واصابة آخرين بجراح وحصول دمار كبير في عدد من طوابق المبنى.‏ وكان القائد الجهادي الكبير الأخ السيد فؤاد شكر (الحاج محسن) حينها يتواجد في هذا المبنى". ‏