مسؤول سوري: الدخان المتصاعد في محيط دمشق ناجم عن احتراق مستودع للإطارات ولا إصابات

أشار رئيس مجلس بلدة أشرفية صحنايا أغيد مهنا، في حديث لإذاعة "شام" السورية، إلى أنّ "الدخان المتصاعد في محيط العاصمة السورية دمشق ناجم عن احتراق مستودع للإطارات على أوتوستراد دمشق - درعا بالقرب من جسر أشرفية صحنايا دون وقوع إصابات بشرية واقتصار الاضرار على الماديات".
وفي وقت سابق، أفادت معلومات صحفية عن غارة إسرائيلية استهدفت منطقة السيدة زينب في ريف دمشق.
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