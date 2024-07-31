الخارجية الايرانية: لطهران حق أصيل في الرد بشكل مناسب على اغتيال هنية

اشارت وزارة الخارجية الإيرانية، الى أن "لطهران حق أصيل في الرد بشكل مناسب على اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس" إسماعيل هنية"، مؤكدة "مسؤولية واشنطن عن العملية الإرهابية الشريرة لأنها الداعم والشريك للكيان الصهيوني".

وفي وقت سابق اليوم، أعلنت حركة حماس في بيان ان "رئيس المكتب السياسي للحركة اسماعيل هنية قضى مع أحد افراد فريق حمايته إثر غارة صهيونية غادرة على مقر إقامته في طهران، بعد مشاركته في احتفال تنصيب الرئيس الإيراني الجديد".