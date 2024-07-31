حمدان: دماؤنا كقادة للمقاومة ليست أعز من دماء أبناء شعبنا واغتيال هنية لن يعطل مسيرة تحرير فلسطين

أشار القيادي في حركة "حماس" أسامة حمدان، تعليقًا على الاغتيال الإسرائيلي لرئيس المكتب السياسي لحركة "حماس" إسماعيل هنية في طهران، إلى أنّ "دمائنا كقادة للمقاومة ليست أعز من دماء أبناء شعبنا".

ولفت، في بيان، إلى أنّ "الحركة في كل محطة من محطات ارتقاء قادتها شهداء كانت تزداد قدرة وتألقًا"، موضحًا أنّ "جريمة اغتيال القائد إسماعيل هنية لن توقف مسيرة الجهاد والمقاومة ولن تعطل مسيرة تحرير فلسطين".

وذكر حمدان أنّ "جريمة اغتيال القائد إسماعيل هنية إن بدت إنجازًا للعدو فلن تكتب النجاة للاحتلال"، مشيرًا إلى أنّ "الرد المطلوب على جريمة اغتيال القائد هنية هو تعزيز الوحدة الوطنية وتحويلها لواقع حقيقي".