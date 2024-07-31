بعثة إيران بالأمم المتحدة: الرد على اغتيال هنية سيكون عمليات خاصة أكثر صرامة لزرع الندم في نفوس مرتكب الاغتيال

اعلنت بعثة إيران بالأمم المتحدة، أن "الرد على اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس" اسماعيل هنية سيكون عمليات خاصة أكثر صرامة لزرع الندم في نفوس مرتكب الاغتيال". وفي وقت سابق، اليوم، أعلنت حركة حماس في بيان ان "رئيس المكتب السياسي للحركة اسماعيل هنية قضى مع أحد افراد فريق حمايته إثر غارة صهيونية غادرة على مقر إقامته في طهران، بعد مشاركته في احتفال تنصيب الرئيس الإيراني الجديد".

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