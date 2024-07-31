أوعز وزير المالية في حكومة تصريف الأعمال يوسف الخليل إلى مديرية الجمارك بالقيام بالإجراءات المضاعفة وعلى مدار الساعة من أجل تسريع عملياتً تخليص البضائع في مرفأي بيروت وطرابلس وفي المطار، لا سيما كل ما يتعلق بالمواد الاستهلاكية الغذائية بغية تفادي أي تأخير في ظل المستجدات الراهنة.

كانت هذه تفاصيل خبر وزير المالية أوعز إلى مديرية الجمارك لتسريع عمليات تخليص البضائع في مرفأي بيروت وطرابلس والمطار لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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