التقى رئيس مجلس النواب نبيه بري، في عين التينة، وكيل الأمين العام للأمم المتحدة لعمليات السلام جان بيار لاكروا والوفد المرافق بحضور المنسقة الخاصة للامم المتحدة في لبنان جينين هينيس بلاسخارت وقائد قوات الطوارئ الدولية العاملة في جنوب لبنان (اليونيفل) اللواء آرلدو لاثارو، حيث جرى عرض لآخر المستجدات والأوضاع العامة لاسيما السياسية والميدانية منها، في لبنان والمنطقة، على ضوء مواصلة إسرائيل لعدوانها على قطاع غزة ولبنان. كما استقبل رئيس المجلس رئيس مجلس إدارة شركة طيران الشرق الاوسط (الميدل ايست) محمد الحوت.

كانت هذه تفاصيل خبر برّي بحث مع مسؤولين أممين آخر مستجدات العدوان الإسرائيلي على غزة ولبنان والتقى محمد الحوت لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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