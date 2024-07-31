الحوت: إخلاء مركز الجماعة الإسلامية بمنطقة الملا في بيروت في سياق الاجراءات الاحترازية

أشار النائب عن الجماعة الإسلامية عماد الحوت، في تصريح لصحيفة "الأخبار"، إلى أنّ "إخلاء مركز الجماعة الإسلامية بمنطقة الملا في بيروت صحيح ويأتي في سياق الاجراءات الاحترازية فقط".

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