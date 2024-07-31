طيران الشرق الاوسط: رحلات 31 تموز على مواعيدها بإستثناء بعض الرحلات

أعلنت شركة طيران الشرق الأوسط - الخطوط الجوية اللبنانية، في بيان، أن "رحلاتها ليوم 31 تموز ستبقى على مواعيدها بإستثناء بعض الرحلات التي تم تأخيرعودتها الى صباح اليوم التالي بدلاً من وصولها بعد منتصف الليل، وذلك لأسباب تقنية تتعلق بتوزيع المخاطر التأمينية على الطائرات بين لبنان والخارج".
وأوضحت الشركة، أن "الرحلات التي تم تأخير مواعيدها من 31 تموز 2024 الى صباح 1 آب 2024 هي 7 من أصل 38 رحلة:
توقيت الاقلاع المعدل في 1 آب توقيت الإقلاع السابق الى من رقم الرحلة:
- صباحاً 06:40 02:15 بيروت دبي ME431
- صباحاً 08:10 22:00 بيروت لندن ME204
- صباحاً 06:00 21:15 بيروت جدة ME369
- صباحاً 05:45 20:35 بيروت أبو ظبي ME419
- صباحاً 05:30 02:50 بيروت الدوحة ME435
- 20:20 ليلاً 18:20 كوبنهاغن بيروت ME225
- صباحاً 03:30 22:30 بيروت كوبنهاغن ME226
وذكرت أنه "يسمح للركاب المحجوزين حصراً على الرحلات المذكورة أعلاه بتغيير حجزهم مجاناً لمرة واحدة".
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