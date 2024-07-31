محمد علوش: اغتيال اسماعيل هنية يجرّ طهران إلى الرد المباشر

أشار الصحافي محمد علوش في حديث صحافي إلى أن محور المقاومة تعرض خلال الساعات الماضية لضربات قاسية، ضمن مشروع متكامل ومشترك من لبنان الى العراق وصولاً الى إيران، معتبراً أن اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس اسماعيل هنية داخل ايران هو رسالة مباشرة تهدف لجر ايران الى الرد المباشر، ورأى ان اغتيال شخصية سياسية في حماس في ايران واغتيال شخصية مهمة في حزب الله في لبنان في نفس التوقيت واستهداف الحشد الشعبي في العراق، كلها عوامل تنقل المواجهة الى مكان آخر وتجر المنطقة الى حرب يتمناها نتانياهو ويعمل عليها منذ بداية الحرب على غزة.

وأوضح ان رد المحور سيكون وفق ثلاثة سيناريوهات، السيناريو الأول ان يحصل كما حصل في السابق و"دوزنة" الرد من قبل كل اطراف المحور واستكمال المسار المعمول به اليوم، أو الرد بشكل كبير ما يجعل اسرائيل ترد على الرد مع ما يستتبع هذا الأمر من موجة ردود تؤدي الى اتساع نطاق الصراع والحرب في المنطقة، أو ان تؤدي هذه الضربات الى جعل نتانياهو يعلن انتصاراً لاسرائيل ولو معنويًا في الداخل الإسرئيلي لتقول بعدها أنها جاهزة لوقف اطلاق النار في غزة من دون اي تصعيد آخر.