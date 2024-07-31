هاشم: التطورات الجديدة والخطيرة من بيروت الى طهران تؤكد الطبيعة الهمجية للكيان الصهيونى

اعتبر عضو كتلة التنمية والتحرير النائب قاسم هاشم، ان "التطورات الجديدة والخطيرة من بيروت الى طهران تؤكد الطبيعة الهمجية للكيان الصهيونى، وما جرى هو استكمال لحرب الابادة التي ترتكب بحق الشعب الفلسطيني في غزة منذ تسعة اشهر".

ولفت هاشم، الى أن "وليوم ومنذ لحظة استهداف ابناء مجدل شمس يحاول هذا العدو توسيع الحرب لتشمل المنطقة واكثر وذلك ليغذي حكام الكيان الصهيونى غريزتهم الدموية وازاء ما ينتظر المنطقة من تطور فإن المجتمع الدولي يتحمل مسؤولية ما قد تحمله الايام المقبلة لان الدعم والاحتضان للكيان الارهابي جعله متفلتا ومتنصلا من اي التزام ومهددا السلم والأمن الدوليين وهو ما يستدعي خطوات سريعة لوضع حد للعدوانية الصهيونية".