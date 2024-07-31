الجيش: وضع أكاليل من الزهر على أضرحة قادة الجيش السابقين المتوفين بمناسبة عيد الجيش

اعلنت قيادة الجيش انه "بمناسبة عيد الجيش، وضعت وفود عسكرية اليوم أكاليل من الزهر باسم قائد الجيش العماد جوزاف عون على النصب التذكارية في المناطق والقوات الجوية والبحرية، وأضرحة قادة الجيش السابقين المتوفين، وهم: الرئيس اللواء فؤاد شهاب، العماد جان نجيم، اللواء عادل شهاب، العماد إميل البستاني، العماد اسكندر غانم، العماد حنا سعيد، العماد إبراهيم طنوس والعماد فكتور خوري".

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