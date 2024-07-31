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يعمل عناصر الدفاع المدني، في هذه الاثناء، معززين بالآليات من مراكز متعددة، على اخماد النيران التي اندلعت في مساحات شاسعة من الأعشاب اليابسة بمحاذاة مصفاة طرابلس.
ويبذل العناصر جهودا جبارة للتمكن من السيطرة على النيران والحؤول دون امتدادها الى لخزانات النفط إلا أن اشتداد قوة الهواء تعرقل سير العمليات وتسهم بامتداد النيران بسرعة قياسية.
كانت هذه تفاصيل خبر اندلاع النيران بالأعشاب اليابسة بمحاذاة مصفاة طرابلس وتضافر الجهود للحؤول دون وصولها لخزانات النفط لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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