اندلاع النيران بالأعشاب اليابسة بمحاذاة مصفاة طرابلس وتضافر الجهود للحؤول دون وصولها لخزانات النفط

يعمل عناصر الدفاع المدني، في هذه الاثناء، معززين بالآليات من مراكز متعددة، على اخماد النيران التي اندلعت في مساحات شاسعة من الأعشاب اليابسة بمحاذاة مصفاة طرابلس.

ويبذل العناصر جهودا جبارة للتمكن من السيطرة على النيران والحؤول دون امتدادها الى لخزانات النفط إلا أن اشتداد قوة الهواء تعرقل سير العمليات وتسهم بامتداد النيران بسرعة قياسية.