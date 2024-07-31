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اندلاع النيران بالأعشاب اليابسة بمحاذاة مصفاة طرابلس وتضافر الجهود للحؤول دون وصولها لخزانات النفط

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يعمل عناصر الدفاع المدني، في هذه الاثناء، معززين بالآليات من مراكز متعددة، على اخماد النيران التي اندلعت في مساحات شاسعة من الأعشاب اليابسة بمحاذاة مصفاة طرابلس.

ويبذل العناصر جهودا جبارة للتمكن من السيطرة على النيران والحؤول دون امتدادها الى لخزانات النفط إلا أن اشتداد قوة الهواء تعرقل سير العمليات وتسهم بامتداد النيران بسرعة قياسية.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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