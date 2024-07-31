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1.15 مليون شخص تضرروا من الأمطار الغزيرة في هونان بالصين

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ابوظبي - سيف اليزيد - أثرت الأمطار الغزيرة على 1.15 مليون شخص في مقاطعة هونان بوسط الصين منذ يوم الجمعة الماضي، ما أدى إلى خسائر اقتصادية مباشرة بلغت حوالي 6.13 مليار يوان (حوالي 859.75 مليون دولار أميركي)، حسبما ذكرت السلطات المحلية اليوم الأربعاء.

 وذكرت وكالة أنباء الصين "شينخوا"، أن العواصف المطيرة القوية الناجمة عن الإعصار "جايمي"، أدت إلى إجلاء 95 ألف شخص في المقاطعة، بينهم 49 ألفاً و800 شخص يحتاجون إلى إغاثة طارئة، وفقاً للإحصاءات الأولية الصادرة عن مقر مكافحة الفيضانات والإغاثة من الجفاف في المقاطعة. 

 كما دمرت الأمطار الغزيرة عشرات الآلاف من الهكتارات.

 وتوقعت مديرية الأرصاد الجوية في المقاطعة، هطول أمطار غزيرة في شمال غربي هونان خلال يوم أو يومين قادمين، ونصحت باتخاذ تدابير وقائية.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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