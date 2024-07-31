الجامعة العربية: التصعيد الإسرائيلي قد يؤدي إلى انفجار إقليمي

وقال أبو الغيط في بيان له اليوم إن "الاغتيالات هي أفعال تخرج على القانون الدولي والقيام بها يكشف عن استهانة بالغة بالأعراف الدولية واجتراء على القواعد التي تُنظم العلاقات بين الدول".
وشدد أبو الغيط على أن المجتمع الدولي مُطالب بممارسة الضغوط اللازمة على إسرائيل من أجل الحيلولة دون انفجار إقليمي شامل ستؤدي إليه السياسات المتهورة التي تُباشرها قياداتها.
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