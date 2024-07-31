المتحدثة باسم الحكومة الإسرائيلية: إيران مسؤولة عن أي تصعيد

ياسر رشاد - القاهرة - صرحت المتحدثة باسم الحكومة الإسرائيلية، أن إيران تتحمل المسؤولية الكاملة عن أي تصعيد قد يحدث في المنطقة نتيجة لأفعالها. وأكدت أن إسرائيل لن تتردد في اتخاذ جميع التدابير الضرورية لاستعادة الأمن في شمال البلاد.

وأضافت المتحدثة في تصريح صحفي: "إيران تتحمل المسؤولية عن التصعيد الحالي، ونحن نعتبرها الطرف الرئيسي وراء التهديدات المستمرة لأمننا القومي. إسرائيل ملتزمة بالدفاع عن مواطنيها وضمان استقرار المنطقة، وسنعمل على مواجهة أي تهديدات بإجراءات حازمة وفعالة."

مجلس الأمن القومي الأمريكي: التزامنا بأمن إسرائيل ثابت ضد التهديدات المدعومة من إيران

أكدت المتحدثة باسم مجلس الأمن القومي الأمريكي، أدريان واتسون، أن التزام الولايات المتحدة بأمن إسرائيل لا يتزعزع، مشيرة إلى أن واشنطن ستواصل دعمها لإسرائيل في مواجهة التهديدات المدعومة من قبل إيران.

وأوضحت واتسون في تصريحاتها أن الولايات المتحدة تعمل بشكل وثيق مع إسرائيل لضمان أمنها واستقرارها في ظل التحديات الإقليمية المتزايدة. وأضافت أن إيران تواصل تقديم الدعم للجماعات التي تهدد أمن إسرائيل، وأن واشنطن ملتزمة باتخاذ جميع الخطوات اللازمة لحماية حليفها الاستراتيجي في المنطقة.

الرئيس الإيراني: ضرورة اتخاذ خطوات حازمة من العالم الإسلامي لمواجهة الكيان المحتل بعد اغتيال إسماعيل هنية

دعا الرئيس الإيراني، مسعود بزشكيان، الدول الإسلامية والمجتمع الدولي إلى اتخاذ خطوات حازمة لمواجهة الكيان المحتل والمجرم، عقب اغتيال إسماعيل هنية، الرئيس السابق للمكتب السياسي لحركة حماس. وأكد بزشكيان أن الجرائم التي يرتكبها هذا الكيان تتطلب استجابة قوية وموحدة من العالم الإسلامي.

وفي تصريحاته، أوضح بزشكيان أن اغتيال هنية يُعد تصعيدًا خطيرًا في سلسلة الجرائم التي يرتكبها الكيان المحتل، مشيرًا إلى أن الوقت قد حان لوقوف العالم الإسلامي صفًا واحدًا لمواجهة هذه الاعتداءات. وأضاف أن هذه الجرائم لن تمر دون رد، وأن إيران ستواصل دعمها للمقاومة حتى تتحقق العدالة.

وأكد الرئيس الإيراني على أهمية الوحدة بين الدول الإسلامية في مواجهة هذا الكيان، مشددًا على أن الرد يجب أن يكون قويًا وحازمًا لضمان عدم تكرار مثل هذه الجرائم.

الرئيس الإيراني : إسماعيل هنية كان ضيفًا رسميًا لدينا والجريمة الإرهابية انتهاك للقوانين الدولية

أدان الرئيس الإيراني، مسعود بزشكيان، الجريمة الإرهابية التي أودت بحياة إسماعيل هنية، الرئيس السابق للمكتب السياسي لحركة حماس. وصرح بزشكيان بأن هنية كان ضيفًا رسميًا على الجمهورية الإسلامية، مؤكدًا أن هذه الجريمة تُعد انتهاكًا صارخًا للقوانين والأسس الدولية.