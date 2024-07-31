شكرا لقرائتكم خبر عن وكيل "صناعة النواب": التحالف الوطنى تجربة مصرية فريدة فى مجال العمل الأهلى والان مع تفاصيل الخبر

قال النائب معتز محمود، وكيل لجنة الصناعة بمجلس النواب، إن التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، نجح في أن يصبح تجربة مصرية فريدة في العمل الأهلي يحتذى بها ويمكن نقلها للدول الافريقية والنامية للاستفادة منه.

وتابع محمود:" وأصبح التحالف آلية عمل واضحة للاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان والتي أطلقتها مصر في سبتمبر 2021 والتي تعمل على تعزيز احترام وحماية كافة الحقوق المدنية، والسياسية، والاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية للمواطن المصرى".

وأوضح محمود، أن التحالف الوطنى نجح في تشكيل قاعدة بيانات ضخمة قادرة على وصول الدعم لكل المستحقين وأن يصل للفئات الأولى بالرعاية، ومبادرات التحالف الوطني للعمل الأهلي، ساهمت في تعزيز الأمن الاقتصادي والاجتماعي عبر توفير الأمن الغذائي للمواطنين الأولى بالرعاية والأكثر احتياجا، ومن ثم نجح التحالف في تحقيق أبعاد اقتصادية واجتماعية وتنموية ترسخ مبادئ تأسيس الجمهورية الجديدة، وأصبح التحالف ركيزة أساسية من ركائز التنمية، فضلا عن دوره البارز في تعزيز جهود الدولة بشأن توسيع مظلة الحماية الاجتماعية، من أجل تحقيق التنمية المجتمعية والأنشطة الخدمية لمصلحة المواطنين على امتداد محافظات مصر.