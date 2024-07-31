شكرا لقرائتكم خبر عن الحرية المصرى: حملة يد واحدة تنمى روح العمل التطوعى بين جيل الشباب والان مع تفاصيل الخبر

ثمن حزب الحرية المصري، إطلاق التحالف الوطني للعمل الأهلي و التنموي، حملة " ايد واحدة"، وذلك بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي ومؤسسة حياة كريمة والهلال الأحمر المصري، مؤكدا أنها مبادرة تنموية شاملة تهدف تقديم الدعم والمساعدة لمليون ونصف المليون أسرة من الأسر الأكثر احتياجا في مختلف محافظات الجمهورية.

وقال أحمد مهني، نائب رئيس حزب الحرية المصرى والأمين العام للحزب وعضو مجلس النواب، إن المبادرة لم تكن الأولي التى تمس توفير الاحتياجات الأساسية للمواطنين، وترفع عن كاهلهم الأعباء الاقتصادية التي تأثرت بها مصر جراء الأحداث فى المنطقة المحيطة بها، مضيفا أن توجيهات القيادة السياسية دائما ما ترعى وتنظر للمواطن البسيط ومساعدته لتوفير سبل الحياة الأساسية.

وأضاف مهني، أن مثل هذه المبادرات الاجتماعية تنمي روح العمل التطوعي بين عدد كبير من جيل الشباب وترسخ لأهميته والعمل المشترك نحو مساعدة الأهالي وتحمل المسؤولية تجاه الوطن، مشيرا إلى أن مؤسسات المجتمع المدني يقع على عاتقها دور كبير فى العمل التنموي والمجتمعي نحو تحقيق رؤية الدولة المصرية ٢٠٣٠.

وأكد نائب رئيس حزب الحرية المصرى، أن الحالة التشاركية بين مؤسسات المجتمع المدني ومؤسسات الدولة والعمل يدا واحدة فى خدمة المواطن المصري هو تأكيد على العمل المؤسسي المنظم والذي دائما ما كان ينادي به الحزب بالعمل يدا واحدة بين المجتمع المدني ومؤسسات الدولة، والذي تجسد فى مبادرة ايد واحدة من خلال التحالف الوطني للعمل الأهلي والتعاون مع وزارة التضامن، مشيرا إلى أن التنسيق بين المؤسسات يحقق الوصول لكافة الأسر الأكثر احتياجًا وتحديد الإحتياجات الخاصة بها وتوفيرها.