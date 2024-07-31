شكرا لقرائتكم خبر عن برلمانى: إطلاق حملة إيد واحدة لخدمة 1.5 مليون أسرة مصرية تعزيز للتكافل الاجتماعى والان مع تفاصيل الخبر

قال النائب احمد الخشن، عضو مجلس النواب، عن حزب مستقبل وطن، إن إطلاق حملة إيد واحدة للتحالف الوطني بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي، يعزز التكافل الاجتماعي ويخدم مليون ونصف مليون أسرة من الطبقات البسيطة والأكثر احتياجا ورعاية.



ولفت الخشن، في تصريح صحفي له اليوم، أن حملة ايد واحدة خطوة جديدة في مجال الحماية الاجتماعية تؤكد على المسؤولية الاجتماعية للدولة والدور القوي الذي يقوم به التحالف الوطني.

وأشار عضو مجلس النواب، أن حملة إيد واحدة خطوة إيجابية، نحو تعزيز التكافل الاجتماعي والتضامن بين أبناء الوطن، وجزء من الاستراتيجية المشتركة والتكامل بين الوزارة ومؤسسات المجتمع المدني لمواجهة التحديات الاقتصادية والاجتماعية والغلاء والتضخم بإجراءات فاعلة.

وتابع نائب مستقبل وطن، أن التحالف الوطني للعمل الأهلي، استطاع اختراق مجالات كثيرة وأثبت نفسه ويعمل على مساندة الدولة وترسيخ مفهوم العمل التطوعي، وضمان أن تشمل برامج الحماية الاجتماعية الفئات التي تستحق، عبر حزمة من المساعدات النقدية والعينية وغيرها من الخدمات.

واختتم النائب احمد الخشن، أن حملة ايد واحدة لخدمة مليون ونصف مليون أسرة مصرية تؤكد على مباديء ثورة 2013 الداعية للعدالة الاجتماعية، ونجاح منظومة الحماية الاجتماعية في مصر عبر وسائل وبرامج مختلفة.