شكرا لقرائتكم خبر عن طارق عبد العزيز: الاغتيالات الإسرائيلية تقوض السلام لعقود من الزمن والان مع تفاصيل الخبر

حذر النائب طارق عبد العزيز عضو مجلس الشيوخ ، من تداعيات حملة الاغتيالات الممنهجة التي تقوم بها قوات الاحتلال الاسرائيلي والتي كان اخرها اغتيال إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي لحركة حماس بالعاصمة الإيرانية طهران فجر اليوم ، مؤكدا بان تصرفات إسرائيل الهمجية ستؤدي بالمنطقة الي حافة الهاوية وتقوض السلام لعقود من الزمن .

وشدد عبد العزيز في تصريحات للمحررين البرلمانين اليوم، علي ضرورة تدخل العقلاء في العالم لمنع تدهور الاوضاع اكثر من ذلك، مما يؤدي الي حرب اقليمية تاكل اخضر واليابس، موضحا بانم مصر كانت ولازالت تكثف جهودها لاحتواء التوتر في المنطقة واقرار السلام برغم الضباب الذي يلوح في الافق بفضل تصرفات قادة اسرائيل الاجراميه ، مؤكدا بأن الدولة المصريه مستمرة في دعمها للسلام واقامة دولة فلسطين المستقلة.

وتابع عضو الشيوخ بإن قيام إسرائيل باغتيال قادة المقاومة في حماس وحزب الله ، لن يعود علي إسرائيل بالسلام وإن هذه الحكومة تتلاعب بالشعب الاسرائيلي بتصدير انتصارات وهمية دون حسم المعركه في غزة ، وان هذه التصرفات ستزيد من أمد الحرب إلى شهور وربما سنوات قادمة.