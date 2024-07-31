الحية: هنية لم يكن في مكان سري أو بعيدا عن الأضواء واغتياله ليس منجزا استخباريا

اشار نائب رئيس حركة "حماس" في غزة خليل الحية، الى أن "رئيس المكتب السياسي للحركة اسماعيل هنية بذل حياته من أجل دينه ووطنه"، لافتا الى انه "قضى في ظروف استثنائية وسيفتقده شعبه والأمة".

واوضح أن "هنية لم يكن في مكان سري أو بعيدا عن الأضواء واغتياله ليس منجزا استخباريا"، معتبرا أن "الاحتلال يتحدى العالم بأسره عبر استهداف لبنان وإيران لأنه يعلم أن عمله لن يمر". ورأى أن "الاحتلال يهرب إلى الأمام عبر محاولته إشعال المنطقة بعد فشله".

وأكد الحية أن "الكيان الصهيوني جدير بأن يدفع ثمنا غاليا لجريمته البشعة"، مشددا على أن "حماس والمقاومة مستمرة ومن سيخلف القائد هنية سيسير على نفس الدرب. ودماء هنية رسالة واضحة هي أن خيارنا مع العدو هو المقاومة ونحن ننتظر التحقيقات الكاملة من السلطات الإيرانية بشأن الاغتيال".

وأضاف، "عندما نقول نريد وقف العدوان فإن ذلك من أجل شعبنا وليس ضعفا".