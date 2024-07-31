بوحبيب بحث مع مسؤولين أمميين سبل احتواء التصعيد: القرار 1701 السبيل الوحيد لمنع المزيد من العنف

اجتمع وزير الخارجية والمغتربين في حكومة تصريف الأعمال عبدالله بوحبيب مع وكيل الأمين العام للامم المتحدة لعمليات السلام جان بيار لاكروا، بحضور المنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان جينين هينيس-بلاسخارت، وقائد قوات الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (اليونيفيل) الجنرال أرولدو لازارو، يرافقهما وفد رفيع المستوى من اليونيفيل.

وتخلل الاجتماع عرض عن أبرز الأحداث الأخيرة التي عصفت في لبنان والمنطقة وسبل احتواء التصعيد، منعًا لتوسيع رقعة الحرب.

وأشار الوزير بوحبيب إلى أنّ "الخيار العسكري الذي تتبعه الحكومة الاسرائيلية هدفه زج المنطقة في دوامة الحرب الشاملة التي لن تجلب سوى الدمار والخراب للجميع"، مؤكدًا أنّ "الحل الدائم وضمان الأمن في جنوب لبنان لن يكون الا من خلال السبل الدبلوماسية ووقف إطلاق النار والالتزام التام والناجز بجميع القرارت الاممية ذات الصلة، سيما مندرجات القرار 1701 الذي يبقى السبيل الوحيد لمنع المزيد من العنف والموت والخراب".