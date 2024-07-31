نبيل بدر دعا المجتمع الدولي الى تحمل مسؤولياته والعمل على وقف العدوان

اشار النائب نبيل بدر في بيان، الى "ان العدوان الهمجي الذي استهدف المدنيين من أهلنا في ضاحية بيروت الجنوبية وما أعقبه من اغتيال لرئيس المكتب السياسي لحماس اسماعيل هنية يؤكدان على اصرار العدو الصهيوني وتماديه في حربه على لبنان وغزة وعدم ارتوائه من دم عشرات الالاف من الضحايا الابرياء، اننا اذ ندين هذين الاعتداءين الآثمين، ندعو المجتمع الدولي الى تحمل مسؤولياته بما تبيحه مواثيق الأمم المتحدة بالعمل على وقف العدوان لأن الاستمرار الصهيوني في هذه الاعتداءات دون رادع قانوني سيؤدي حتما الى توسعة الحرب بكل آثارها المدمرة". وتوجه بدر الى "أهالي الضحايا بأحر التعازي "، آملا "للبنان وفلسطين الأمن والسلام".

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