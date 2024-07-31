تسلّمت قيادة الجيش دفعة شهرية من الهبة المالية القطرية التي قدمها أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني للجيش اللبناني. وباشرت قيادة الجيش توزيعها بالتساوي على جميع العسكريين. وثمّن قائد الجيش العماد جوزاف عون هذه الخطوة المشكورة التي تأتي في إطار مبادرات دولة قطر لدعم العسكريين وتحسين ظروفهم المعيشية.

كانت هذه تفاصيل خبر الجيش تسلّم دفعة شهرية من الهبة المالية القطرية والعماد عون ثمّن الخطوة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.