أعلنت المديرية العامة للدفاع المدني، في بيان، أنّ "عناصر الدفاع المدني تمكنوا بالتعاون مع طوافة تابعة للقوات الجوية في الجيش اللبناني، في تمام الساعة 15:30 من تاريخ اليوم من إخماد النيران التي اندلعت في مساحات شاسعة من الأعشاب اليابسة والأشجار بمحاذاة مصفاة دير عمار - طرابلس".
ولفتت إلى أنّه "قد ساهم تضافر جهود العناصر بمحاصرة النيران بأقصى سرعة ممكنة والحؤول دون امتدادها الى خزانات المازوت المجاورة، بالرغم من اشتداد قوة الهواء التي اعاقت عمليات الإطفاء، إضافة إلى وجود بعض البقع النفطية التي ساهمت بانتشار النيران".
كانت هذه تفاصيل خبر إنتهاء عمليات الاطفاء والتبريد بالمساحات الشاسعة من الأعشاب اليابسة بمحاذاة مصفاة دير عمار- طرابلس لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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