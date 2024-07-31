مفوض الحكومة المناوب لدى "العسكرية" عاين المبنى المستهدف في حارة حريك واطلع من جرحى على مشاهداتهم

تفقد مفوض الحكومة المناوب لدى المحكمة العسكرية القاضي هاني الحجار، بتكليف من النائب العام التمييزي القاضي جمال الحجار، المكان الذي استهدفته اسرائيل في منطقة حارة حريك في الضاحية الجنوبية لبيروت، وعاين الأضرار التي لحقت بالمبنى المستهدف وبالمباني المجاورة.

كما زار مستشفى بهمن وتفقد الجرحى الذين أصيبوا في العملية واطلع من بعضهم على مشاهداته.