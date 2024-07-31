"النشرة": تبادل لاطلاق النار جراء خلاف شخصي في حي العسيرة ببعلبك

أفاد مراسل "النشرة" في البقاع، بأن "خلافاً شخصياً أدى لتبادل لاطلاق النار في حي العسيرة في بعلبك بين (ع .ح. ح.) و. (ع. ر.) ما أدى الى اصابة الأخير في قدميه، ونقل الجريح إلى مستشفى بعلبك الحكومي للمعالجة".

ولفت المراسل، الى أن "عناصر مخفر بعلبك باشرت تحقيقاتها بالحادث، وتعمل دورية من مخابرات الجيش اللبناني قوة من الجيش بمداهمة الحي بحثا عن مطلق النار".