رئيس أركان إيران: مواجهة الكيان الصهيوني ستستمر بعزيمة أكبر

ياسر رشاد - القاهرة - أكد رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية، محمد باقري، أن مواجهة الكيان الصهيوني ستستمر بعزيمة أكبر في أعقاب اغتيال إسماعيل هنية، الأمين العام لحركة حماس.

وفي تصريحاته، شدد باقري على أن الجريمة التي ارتكبت بحق هنية ستساهم في تعزيز وحدة جبهة المقاومة في العالم الإسلامي، معتبرًا أنها ستسهم في توحيد الصفوف وتعزيز التكاتف بين القوى المقاومة لمواجهة التهديدات المشتركة.

وأشار باقري إلى أن إيران ستواصل دعمها للقوى المقاومة في المنطقة، وأن التصعيد الإسرائيلي لن يثنيها عن مواصلة مساعيها في تعزيز قدرات المقاومة وتنسيق الجهود لمواجهة السياسات الإسرائيلية. وأضاف أن الأحداث الأخيرة تبرز الحاجة إلى وحدة أقوى بين الدول والمجموعات المقاومة ضد ما وصفه بالعدوان الصهيوني.

المدعي العام الإيراني: سيتم التعامل قانونيًا مع أي إهمال أو أخطاء ومحاسبة العناصر التي ارتكبت العمل الإرهابي

أعلن المدعي العام الإيراني محمد جعفر منتظري عن اتخاذ إجراءات قانونية صارمة تجاه أي إهمال أو أخطاء تتعلق بالحادث الإرهابي الذي أسفر عن اغتيال إسماعيل هنية، الأمين العام لحركة حماس.

وأكد منتظري في تصريحات صحفية أن التحقيق سيشمل مراجعة دقيقة لجميع الجوانب المتصلة بالحادث لضمان محاسبة العناصر المتورطة بشكل كامل. وأضاف أن السلطات ستتعامل بصرامة مع أي تقصير أو أخطاء قد تكون قد ساهمت في وقوع العمل الإرهابي، وأنه لا مجال للتساهل مع المتورطين في هذا الهجوم.

وأشار المدعي العام إلى أن الهدف من التحقيق هو تحديد المسؤولين بدقة ومعاقبتهم وفقًا للقانون، بالإضافة إلى تعزيز أطر الأمان والحماية لضمان عدم تكرار مثل هذه الأحداث في المستقبل.

المدعي العام الإيراني يأمر بتشكيل فريق خاص للتحقيق في حادث اغتيال هنية

أصدر المدعي العام الإيراني قرارًا بتشكيل فريق خاص للتحقيق في حادث اغتيال إسماعيل هنية، الأمين العام لحركة حماس، والذي وقع مؤخرًا.

جاء هذا القرار في إطار السعي لضمان تحقيق شامل وشفاف حول ملابسات الاغتيال، والذي أثار موجة من الاحتجاجات والغضب في مختلف أنحاء العالم الإسلامي. الفريق المكلف بالتحقيق سيشمل خبراء قانونيين وأمنيين، وسيكون مسؤولًا عن جمع الأدلة وتحليلها لتحديد المسؤولين عن العملية.

كما أعلن المدعي العام أن التحقيق سيركز على جميع جوانب الحادث، بما في ذلك البحث عن أي دور محتمل لأطراف خارجية. تأتي هذه الخطوة في وقت حساس، حيث يعزز الاهتمام الدولي بقضية هنية والتوترات المتزايدة في المنطقة.

من جهة أخرى، دعا المسؤولون الإيرانيون المجتمع الدولي إلى دعم التحقيق ومواصلة الضغط على الأطراف التي تُعتبر مسؤولة عن التصعيد في المنطقة.