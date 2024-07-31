يُغرق المنطقة في كارثة.. تحذير أممي من صراع أوسع بين إسرائيل وحزب الله

القاهرة - كتب محمد نسيم - حذّرت الأمم المتحدة، اليوم الأحد، من اشتعال صراع أوسع بين إسرائيل وحزب الله قد يغرق المنطقة في كارثة، وذلك عقب مقتل 12 شخصا في بلدة مجدل شمس بالجولان السوري المحتل.

جاء ذلك في بيان مشترك للمنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان جينين هينيس بلاسخارت، ورئيس بعثة اليونيفيل قائدها العام الجنرال أرولدو لاثارو.

واستنكر الطرفان في البيان، "مقتل المدنيين من أطفال صغار ومراهقين في مجدل شمس"، وأكدا ضرورة "حماية المدنيين في جميع الأوقات"، وحثّا "الأطراف على ممارسة أقصى درجات ضبط النفس ووضع حد للتبادل المكثف والمستمر لإطلاق النار، الذي قد يشعل صراعا أوسع نطاقاً من شأنه أن يغرق المنطقة بأكملها في كارثة لا يمكن تصورها".

وذكر البيان أن "اليونيفيل ومكتب المنسق الخاص للأمم المتحدة في لبنان يجريان اتصالات مع كل من لبنان وإسرائيل".

وأمس السبت، أدانت الحكومة اللبنانية في بيان "كل أعمال العنف والاعتداءات ضد جميع المدنيين" عقب الهجوم الصاروخي الذي أدى لمقتل مدنيين في بلدة مجدل شمس الدرزية بالجولان السوري المحتل.

المصدر : وكالة وفا