"جنوب سيناء الأزهرية" تعلن أسماء العشرة الأوائل بالثانوية على مستوى المحافظة

محمد اسماعيل - القاهرة - جنوب سيناء – رضا السيد :

أعلنت منطقة جنوب سيناء الأزهرية، اليوم الأربعاء، أسماء العشرة الأوائل على مستوى المحافظة في الشهادة الثانوية الأزهرية بالقسمين الأدبي والعلمي.

وقدّم الدكتور أحمد بدير، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة جنوب سيناء الأزهرية، التهنئة للطلاب الناجحين والمتفوقين، متمنيًا لهم التوفيق في حياتهم المقبلة خلال الدراسة الجامعية.

وتضمنت قائمة الأوائل بالقسم العلمي، حصول الطالب إبراهيم أحمد محمد أبوالمعاطي، على المركز الأول بمجموع 629 درجة بنسبة 96,77 %، والطالب أحمد ياسر محمد جمال عثمان، على المركز الثاني بمجموع 627 درجة بنسبة 96,46%، والطالب عمرو سيد عبد الحميد بكري، على المركز الثالث بمجموع 625 درجة بنسبة 96,15 %، والطالب كريم ربيع رياض إبراهيم العشماوي، على المركز الرابع بمجموع 624 درجة بنسبة 96%، والطالب محمد سعد بدير شعبان محمد، على المركز الخامس بمجموع 622 درجة بنسبة 95,69 %، كما حصلت الطالبة يمنى الهادي عبد البديع شعبان، على المركز الخامس مكرر.

وتضمنت قائمة الأوائل بالقسم الأدبي حصول الطالبة مريم محمد عبد العزيز أحمد شبارة، على المركز الأول بمجموع 592 درجة بنسبة 93,97، والطالبة سارة جمال عبد الله عوض، على المركز الثاني بمجموع 541 درجة بنسبة 85,87%، والطالبة مريم وائل عبد الغفار علي يونس، على المركز الثالث بمجموع 541 درجة بنسبة 85,08%، والطالبة رقية باسم سليمان عبد الصادق جبر، على المركز الرابع بمجموع 530 درجة بنسبة 84,13%، والطالبة رفيدة هلال محمد هلال وفا، على المركز الخامس بمجموع 527 بنسبة 83,65%.