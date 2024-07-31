غش تجاري.. حماية المستهلك يضبط مصنعين لتصنيع الكابلات الكهربائية مجهولة المصدر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد سامي:

ضبط الجهاز القومي لحماية المستهلك، مصنعين غير مُرخصين بمنطقة القناطر الخيرية بمحافظة القليوبية؛ لتصنيع الكابلات والمواسير الكهربائية المُقلدة من مواد مجهولة المصدر مُستخدمًا في ذلك أسماء كُبري العلامات التجارية الشهيرة المتداولة بالأسواق، وتم التحفظ علي المضبوطات وإحالة الواقعة للنيابة العامة.

جاء ذلك، استمرارًا لجهود الدولة فى ضبط وإحكام الرقابة على الأسواق، وملاحقة الكيانات الوهمية غير القانونية، والتصدي لجميع مظاهر الغش التجاري، ومنع تداول السلع مجهولة المصدر والغير مُطابقة للمواصفات، وتطبيق القانون حِيال المخالفين.

وشن الفرع الإقليمي لجهاز حماية المستهلك بمحافظة القليوبية، اليوم الأربعاء، حملة رقابية مُكبرة ومُوسعة بمنطقة القناطر الخيرية استهدفت عدد 2 مصنع غير مُرخصين يعملان في تصنيع الكابلات والمواسير الكهربائية المُقلدة، مُستخدما أسماء كبرى العلامات التجارية الشهيرة المتداولة بالأسواق؛ تمهيدًا لإعادة طرحها في الأسواق وبيعها للمستهلكين مرة أخري، حيث من شأنها إلحاق الضرر بالمواطنين كونها مُصنعة من مواد مجهولة المصدر تُمثل خطرًا على أمن وسلامة المستهلكين مُستخدمي هذا النوع من المنتجات، وتؤثر علي الكيانات والعلامات التجارية الشرعية والقانونية.

وأسفرت التحريات والمعلومات الواردة للفرع الإقليمي لجهاز حماية المستهلك بمحافظة القليوبية، عن وجود كيانات وهمية غير مرخصة تقع بمنطقة القناطر الخيرية بنطاق بمحافظة القليوبية تقوم بتصنيع الكابلات والمواسير الكهربائية المُقلدة من مواد وخامات مجهولة المصدر تحت أسماء كبرى العلامات التجارية الشهيرة المتداولة بالأسواق.

وفور التأكد من صحة البيانات والمعلومات الواردة للفرع، تم تشكيل حملة مُكبرة من مدير فرع الجهاز بمحافظة القليوبية ومأموري الضبط القضائي بالفرع، باستهداف المنطقة محل الواقعة، وبسؤال ومواجهة المسئولين عن المنشآت سالفة البيان، عن التراخيص الخاصة بالمصنعين أفادوا بأنه لا يوجد تراخيص للنشاط أو وكالة باستخدم أسماء العلامات التجارية الشهيرة في التصنيع، وأقرا بملكيتهم للمنشأة والمضبوطات وأنهم يقوما تصنيع الكابلات والمواسير الكهربائية المُقلدة مُستخدمين في ذلك أسماء كبرى العلامات التجارية الشهيرة المتداولة بالأسواق.

وبناء عليه، تم اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محاضر بالواقعتين، وضبط كميات كبيرة من الكابلات والمواسير الكهربائية مجهولة المصدر والتي تُمثل خطرًا على المستهلكين مستخدمي هذه المنتجات، وتم ضبط الأدوات والمعدات المُستخدمة في التصنيع والتعبئة والتغليف النهائي، وإحالة الواقعة للنيابة العامة.

وجاءت المضبوطات محل الواقعة علي الآتى:

- ضبط 2235 لفة سلك مقاسات مختلفة بإجمالي أطوال 447000 متر.

- ضبط 90 بكرة نحاس خام وزن البكرة 25 كجم بإجمالى وزن 2.25 طن.

- ضبط 3100 متر مواسير كهرباء أطوال مختلفة.

- ضبط 1250 كجم مواد خام بلاستيك تُستخدم في التصنيع.

وتم ضبط الأدوات المُستخدمة في التصنيع والتعبئة والتغليف النهائى، كالتالي:

- ضبط 15000 ملصق "استيكر" تستخدم في الكابلات الكهربائية لكبرى العلامات التجارية الشهيرة المتداولة في الأسواق.

- ضبط 500 ملصق "استيكر" تستخدم في المواسير الكهربائية لكبرى العلامات التجارية الشهيرة المتداولة في الأسواق.

وأكد إبراهيم السجيني، رئيس جهاز حماية المستهلك، حرص الجهاز على مواصلة الضربات الرقابية النوعية بمختلف محافظات الجمهورية؛ لملاحقة الكيانات الوهمية والتصدي لجميع مظاهر الغش التجارى، ومنع تداول السلع مجهولة المصدر الضارة بصحة وسلامة المواطنين للأسواق.

وأشار "السجيني"، إلى إحكام الرقابة ومتابعة جميع الأنشطة التجارية، وأن الجهاز يقف بالمرصاد لكل من تُسول له نفسه الترويج لمنتجات مجهولة المصدر لتحقيق الانضباط في الأسواق أخذًا في الاعتبار الحفاظ على المراكز القانونية للكيانات التجارية الشرعية داخل الدولة.

وأوضح رئيس جهاز حماية المستهلك، أن هناك توجيهات واضحة ومحددة لأعضاء الجهاز وجميع الأفرع الإقليمية بمختلف محافظات الجمهورية، بضرورة مواصلة الحملات الرقابية، والانتشار الميداني بالأسواق، والتأكيد على متابعة الأنشطة التجارية كافة؛ لتحقيق الإنضباط بالأسواق، ومنع تداول السلع مجهولة المصدر والغير مطابقة للمواصفات.

وشدد إبراهيم السجيني، على ضرورة إنفاذ القانون حيال المخالفين، وعدم التهاون مع أية مخالفات يتم ضبطها خاصة فيما يتعلق بالمنتجات مجهولة المصدر والتي تشكل خطرًا على مُستخدميها، وإحالة المخالفين للنيابة العامة، مؤكدًا على أن الجهاز لن يدخر جهدًا فى إتخاذ أى إجراءات رقابية استباقية من شأنها منع تداول السلع مجهولة المصدر بالأسواق.

وأهاب جهاز حماية المستهلك، بالمواطنين، ضرورة التعاون مع الأجهزة الرقابية في الدولة، والإبلاغ الفوري عن أية مُخالفات من شأنها الإضرار بحقوق المستهلكين، وذلك من خلال الخط الساخن للجهاز 19588 من أى خط أرضي يوميًا، أو من خلال الدخول علي الرابط التالي.. اضغط هنا.