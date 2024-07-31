الخامس مكرر على الثانوية الأزهرية: سأستكمل مسيرة أشقائي في مجال الطب - صور

محمد اسماعيل - القاهرة - القليوبية - أسامة عبدالرحمن:

قال الطالب إسلام محمد عبد الواحد البنهاوي، الخامس مكرر على الثانوية الأزهرية، ابن محافظة القليوبية، إن عائلته تحب التعليم الأزهري وتحرص على قراءة القرآن، معربًا عن فرحته بالتفوق والنجاح.

وأوضح "إسلام" أن ترتيبه الثالث بين إخوته، لافتًا أن شقيقه الأكبر "أحمد" وهو طبيب أسنان، وشقيقته "إسراء" بالفرقة الرابعة كلية الطب، مؤكدًا أنه سيدخل نفس المجال لاستكمال مسيرة الأسرة، متوجهًا بالشكر لأسرته التي ساعدته على هذا التفوق.

من جانبه، قال والد الطالب إسلام، إنه بهذا التفوق صعّب الأمر على إخوته الصغار الذين يدرسون بمراحل دراسية صغيرة، مشيرًا إلى أن والدته "تعبت معه كثيرًا وسهرت من أجله"، وأنه استحق التفوق في النهاية ورفع رأس الأسرة.