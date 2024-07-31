"معلم جديد لمجتمع جديد".. جامعة الزقازيق تشهد انطلاق فعاليات ملتقى توظيف التعليم الثالث

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

شهدت جامعة الزقازيق انطلاق فعاليات ملتقى توظيف التعليم الثالث بكلية التربية بالجامعة تحت عنوان "معلم جديد لمجتمع جديد من مؤسسات التمكين إلى ميادين التمهين"، اليوم الأربعاء.

جاء ذلك تحت رعاية الدكتور خالد الدرندلي رئيس جامعة الزقازيق، وإشراف الدكتور حمدي المحروقي عميد كلية التربية، وبحضور لفيف من أعضاء هيئة التدريس ورؤساء الأقسام، ومدير عام الكلية، وعدد من الطلبة والطالبات والخريجين.

أشادت الدكتورة جيهان يسري نائب رئيس الجامعة باهتمام الدولة بالملتقى التوظيفي على مستوى الكليات واهتمام الجامعة بالخريجين وتطوير المناهج وتحديثها حيث اهتمت الجامعة بمراكز التطوير المهني، وإعداد دورات للطلبة والخريجين لتأهيلهم لسوق العمل.

كما أشارت إلى عمل منصة تضم كل الشركات والمؤسسات وقسمت طبقاً لتخصصات الطلاب لمعرفة مدى احتياجهم لسوق العمل وطبقاً لاستراتيجية وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في ضوء خطة التنمية المستدامة 2030 التي تعمل على تحسين نظم التعليم ومخرجاته.

أكد الدكتور حمدي المحروقي عميد كلية التربية على حرص الكلية على متابعة خريجيها ودعمهم من خلال التعرف على أنماط التحديات التي يواجهها طلاب الكلية وخريجيها كما أشار إلى ضرورة وجود أدوات تواصل بين الجامعة والمجتمع وتحديد درجة التفاعل بينهما.

وشدد المحروقي على ضرورة تفعيل البحث العلمي من خلال الكلية وبين المؤسسات المختلفة الخارجية، والاهتمام بعملية التدريب الميداني والاطلاع على جوانب القوة والضعف لمعرفة مدى جودة المعلم لخلق نوع من الفائدة للمؤسسة ولطالب بالجامعة.

وخلال فعاليات الملتقى تم تكريم الدكتورة جيهان يسري نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة من كلية التربية وتسليمها درع الكلية، وتكريم الدكتورة فاتن فاروق عميد الكلية السابق.

وفي ختام فعاليات الملتقى طُرحت توصيات عدة أكدت على ضرورة تفعيل ما جاء في البروتوكول بين كلية التربية والمدارس الخاصة وإتاحة فرصة التوظيف لخريجي الكلية، كما تم إتاحة فرصة لطلاب التدريب العملي بالمدارس الخاصة، وللباحثين لإجراء أبحاثهم بهذه المدارس ليتم تطبيقها على الطلاب، وتوقيع عدد من البروتوكولات بين بعض المدارس الخاصة وكلية التربية بالجامعة.