تكليف الدكتورة صابرين عبد الجليل قائمًا بأعمال رئيس جامعة الأقصر

محمد اسماعيل - القاهرة - الأقصر-محمد محروس:

أصدر الدكتور محمد أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، قرارًا بتكليف الدكتورة صابرين عبد الجليل، قائمًا بأعمال رئيس جامعة الأقصر، خلفًا للدكتور حمدي محمد حسين، الذي بلغ السن القانونية.

شغلت الدكتورة صابرين منصب عميد كلية السياحة والفنادق بجامعة الأقصر منذ عام 2019 وحتى الأن، ومنصب مدير مركز ضمان الجودة والاعتماد بجامعة الأقصر منذ عام 2019 وحتى الآن، وعميد كلية السياحة والفنادق بجامعة جنوب الوادي فرع الأقصر منذ عام 2017 حتى 2019.

كما عملت أستاذ بقسم الدراسات السياحية بالكلية، وأستاذ دكتور في الإدارة السياحية عام 2015، وأستاذ زائر بكلية إدارة السياحة والفنادق بجامعة ساوث كارولينا بالولايات المتحدة الأمريكية، ومدرس زائر بكلية الإدارة جامعة ويلز البريطانية.

وحصلت على دكتوارة الفلسفة في الدراسات السياحية تسويق سياحي بجامعة حلوان عام 2004، وماجستير الدراسات السياحية جامعة حلوان عام 2002، وبكالوريوس السياحة جامعة حلوان عام 1997.