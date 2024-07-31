إغلاق وتشميع معدية مخالفة في البحيرة - صور

محمد اسماعيل - القاهرة - البحيرة - أحمد نصرة:

نفذت الوحدات المحلية بمراكز شبراخيت ورشيد وكوم حمادة بمحافظة البحيرة، اليوم الأربعاء، عدة حملات لمتابعة المعديات والتأكد من توافر الاشتراطات الفنية ومقومات السلامة والالتزام بتحميل الأعداد المقررة.

أسفرت الحملات عن إغلاق وتشميع معدية بقرية البريجات بمركز كوم حمادة، لعدم تجديد التراخيص اللازمة لها.

وشددت الدكتورة جاكلين عازر، محافظ البحيرة، على التزام أصحاب المعديات بكافة الاشتراطات الفنية ومقومات السلامة وتحميل الأعداد المقررة وتوعية المواطنين بضرورة اتباع قواعد السلامة حفاظًا على الأرواح والممتلكات.