شكرا لقرائتكم خبر عن صالون مصر أكتوبر: نثمن جهود الحوار الوطنى لحل الحبس الاحتياطى وإيجاد بدائل والان مع تفاصيل الخبر

نظم حزب مصر أكتوبر، صالونا ثقافيا حول الحبس الاحتياطي "الإشكاليات والحلول والبدائل" ذلك بمقر الأمانة المركزية بالقاهرة الجديدة، وبحضور عدد من قيادات الأمانة المركزية، ذلك تنفيذا لتوجيهات الدكتورة جيهان مديح رئيس الحزب.

وناقش الحضور جميع اشكاليات قضايا الحبس الاحتياطى، من خلال مدة الحبس وبدائله المطروحة وموقف المحبوس احتياطيا فى حالة تعدد جرائمها وتعاصرها، بالإضافة إلى مناقشة التعويض عن الحبس الاحتياطى الخاطئ، كما ناقش الصالون التدابير الاحترازية التى يمكن أن تصاحب الحبس الاحتياطى كالمنع من السفر أو غيرها من التدابير.

وثمن المشاركون إدارج ومناقشة الحبس الاحتياطى ضمن جلسات المحور السياسى بالحوار الوطنى، واباى استغرقت اكثر من 12 ساعة ضمت خبراء ومتخصصون وممثلين عن مختلف التيارات السياسية، لافتين إلى أن جميع المقترحات التى قدمتها القوى والتيارات السياسية والمتخصصين للحوار الوطنى تعكف الأمانة الفنية للحوار على صياغتها حتى يتم رفعها للرئيس عبد الفتاح السيسى لاتخاذ اللازم بشأنها.

وأكد المشاركون على ضرورة الا يتحول الحبس الاحتياطى من اجراء احترازى إلى عقوبة، وان يتضمن قانون الاجراءات الجنائية الجديد ضمانا لعدم تحول الحبس الاحتياطى إلى عقوبة، فضلا عن وضع وايجاد بدائل للحبس، مؤكدين أن مناقشة هذه الملف الهام فى الحوار الوطنى يعكس جدية الدولة فى غلق هذا الملف بما يعزز تطبيق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.