ذكر مصدران أمنيان لـ "رويترز" إن جثة القائد العسكري في حزب الله فؤاد شكر عُثر عليها وسط حطام نتيجة ضربة إسرائيلية على الضاحية الجنوبية لبيروت.

كانت هذه تفاصيل خبر مصدران أمنيان لرويترز: العثور على جثة فؤاد شكر القائد العسكري بحزب الله وسط حطام لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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