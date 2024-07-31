مجلس نقابة المحامين: هذا الإجرام المتمادي يفرض على الدولة تحمّل مسؤولياتها والدفاع عن حدودها وحماية مواطنيها

عقد مجلس نقابة المحامين في بيروت جلسته الأسبوعية برئاسة النقيب فادي مصري وحضور الأعضاء، وتوقّف المجتمعون بحسب بيان، "عند إستمرار الإعتداءات الإسرائيلية منذ عدة أشهر على المناطق اللبنانية وتحديداً على المناطق المأهولة وما نتج وينتج عنها من سقوط ضحايا بريئة وأضرار مادية جسيمة، في مخالفة واضحة لجميع المواثيق الدولية والإنسانية".

واعتبروا أن "هذا الإجرام المتمادي يفرض على الدولة اللبنانية حزم أمرها وإستعادة دورها السيادي والديبلوماسي، وتحمّل مسؤولياتها وفرض هيبتها وبسط سلطتها على كامل إراضيها والدفاع عن حدودها وحماية مواطنيها والمقيمين على أراضيها".