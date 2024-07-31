اعلنت وزارة الصحة العامة في بيان نشر حول حصيلة محدثة للشهداء الذين ارتقوا نتيجةً للعدوان الاسرائيلي على الضاحية الجنوبية لبيروت، ان العدوان أدى إلى سقوط خمسة شهداء مدنيين من بينهم ثلاث سيدات وطفلة وطفل وذلك بعد ارتقاء شهيدة من الجرحى.

كانت هذه تفاصيل خبر وزارة الصحة: ارتفاع عدد شهداء الضاحية الجنوبية الى 5 بعد وفاة امرأة من الجرحى لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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