أبرق الرئيس السابق للحزب التقدمي الإشتراكي وليد جنبلاط إلى رئيس حركة "حماس" في الخارج خالد مشعل والقادة في "حماس"، معزيا بـ"اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية "حماس" اسماعيل هنية ومرافقه". وجاء في نص البرقية: "لقد تلقيت بأسف شديد نبأ اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية "حماس" الشهيد اسماعيل هنية ومرافقه. إنني إذ أدين بشدة هذه الجريمة الجبانة من العدو الإسرائيلي الذي يرتكب أبشع أنواع الإبادة بحق الشعب الفلسطيني، أتقدم بخالص التعازي من عائلتي الشهيد هنية ومرافقه، ومن قيادة حركة "حماس"، والشعب الفلسطيني الصامد المقاوم، مؤكدا الموقف الدائم إلى جانب قضية فلسطين التي ستنتصر على ظلم الاحتلال مهما طال الزمن".

كانت هذه تفاصيل خبر جنبلاط أبرق إلى مشعل والقادة في "حماس" معزيا بهنية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.